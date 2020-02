Le dernier recensement du nombre d'élèves dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles indique une nouvelle augmentation de 3% par rapport à l'année scolaire précédente en février.

Au total, 49.971 enfants fréquentent l'enseignement maternel, primaire et secondaire néerlandophone. Ce nombre d'élèves a doublé en 24 ans. "Ces chiffres illustrent bien la qualité de notre enseignement", se félicite Sven Gatz en son statut de membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC), chargé de l'Enseignement et de la Construction d'Écoles.

Le nombre d'élèves augmente année après année. Au cours des cinq dernières années, il est passé de 43.765 à près de 50.000, soit une augmentation de 12,4% en cinq ans.

Ce nombre "montre également également l'attrait de nos écoles auprès des parents qui ne parlent pas le néerlandais à la maison et qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants, non seulement sur le plan de l'enseignement mais également en ce qui concerne l'accompagnement et l'infrastructure scolaire moderne", souligne M. Gatz.

La croissance des années précédentes se situe principalement dans l'enseignement ordinaire. L'enseignement maternel a connu une augmentation au cours de ces dernières années de 3,4%, l'enseignement primaire ordinaire enregistre une hausse de 3,1% et l'enseignement secondaire ordinaire une croissance de 3,2% - il s'agit d'ailleurs de l'augmentation la plus importante jamais enregistrée.

Pas de changement, par contre, au niveau du nombre d'élèves dans l'enseignement spécialisé et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

M. Gatz estime qu'avec "le succès de l'enseignement néerlandophone, c'est la connaissance du néerlandais qui croît à travers l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale".

"La majorité des enfants et des jeunes de l'enseignement néerlandophone ne parlent pas le néerlandais à la maison, mais l'ensemble des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire maîtrisent le néerlandais à l'âge de 18 ans. Le néerlandais continue ainsi de croître et de prospérer. Il s'agit également d'une étape vers le multilinguisme", conclut-il.