Entre 2013 et 2020, le nombre d'infections à l'hépatite C était en moyenne beaucoup plus élevé en Région bruxelloise que dans les autres provinces du pays, ressort-il des chiffres que la députée bruxelloise Bianca Debaets a demandés aux ministres compétents pour la Santé, Alain Maron et Elke Van den Brandt. Selon les chiffres du site Epistat, 2.387 cas d'hépatite C ont été enregistrés à Bruxelles au cours de cette période. En moyenne, cela représente 341 cas par an. La plupart des cas ont été diagnostiqués dans le groupe d'âge 50-60 ans.

Par rapport aux autres provinces du pays, les cas d'hépatite C sont très élevés dans la capitale. Si l'on regarde le nombre d'infections pour 100.000 habitants entre 2013 et 2020, il y a eu 213,4 cas à Bruxelles. Presque deux fois plus qu'à Anvers, avec 117,14 infections pour 100.000 habitants. Viennent ensuite la Flandre occidentale (91,12) et la Flandre orientale (85,39). Le chiffre le plus bas est enregistré à Namur, avec 9,23 contaminations pour 100.000 habitants.

Les groupes à risque pour l'hépatite C sont les personnes en situation de précarité, comme les migrants de pays endémiques, les détenus et les toxicomanes. Une explication au phénomène bruxellois pourrait être que ces groupes à risque sont représentés en plus grand nombre dans un contexte métropolitain.