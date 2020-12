Le centre de formation qui se situera sur le site Mercator de citydev.brussels, le long de l’avenue Béjar à Neder-Over-Heembeek, va être équipé d’un stand de tir, d’un chenil et de locaux de formation. Le but : répondre aux besoins de formation pratique et théorique du personnel de la plus grand zone de police du pays.

Le projet a été attribué au consortium CIT Blaton – Assar Architects – VK Architects/Engineers, en collaboration avec la zone de police et citydev.brussels.

"Afin que nos policiers et policières soit formés de manière optimale, nous nous devons de leurs offrir les meilleures infrastructures de formation. Ce nouveau centre en est la démonstration", se réjouit Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles. "Ces nouvelles infrastructures nous permettent par ailleurs de répondre à des exigences environnementales élevées", ajoute son homologue ixellois Christos Doulkeridis (Ecolo).

"Pouvoir disposer de ses propres infrastructures en matière de formation, et plus particulièrement de formation et pratique du tir, est non une chance, mais bien un besoin criant pour notre zone de police qui compte quelque 2 200 collaborateurs opérationnels. Je me réjouis également du second volet de cet ambitieux, mais tellement nécessaire projet, à savoir la construction d'un chenil unique abritant notre brigade canine, intégralement pensé en faveur du bien-être de nos collègues canins", indique Michel Goovaerts, chef de corps de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles.