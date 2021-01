Le centre sera ouvert sept jours sur sept jusque 23h00. La Croix-Rouge a été chargée de la gestion et de l'organisation du centre. Les voyageurs arrivant du terminal international seront aiguillés par des stewards vers le centre de testing, alors qu'un fléchage et des panneaux informatifs seront installés dans la gare de Bruxelles-Midi.

Le centre se situe dans un bâtiment annexe de la SNCB, juste à la sortie de la gare avenue Fonsny.

"On estime que 50.000 à 100.000 personnes vont arriver de l'étranger en train à Bruxelles la semaine prochaine", a indiqué la Croix-Rouge.

Depuis jeudi, toute personne qui est restée plus de deux jours dans une zone rouge à l'étranger doit se mettre en quarantaine. Les voyageurs doivent être testés immédiatement le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a été décidé d'étendre la capacité de tests existante à l'aéroport de Bruxelles et de développer de nouveaux centres à l'aéroport de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi.

Par ailleurs, les trois villages testing coordonnés à Bruxelles par la Croix-Rouge de Belgique, à Etterbeek (Mérode), Forest (avenue Jupiter) et Schaerbeek (Josaphat), vont augmenter leur capacité actuelle et ouvrir également ce dimanche, a-t-elle précisé, indiquant en outre que la capacité totale des trois villages sera portée à 2.500 tests quotidiens.

Ces trois villages, ouverts depuis octobre, ont déjà testé plus de 38.000 personnes à ce jour, a encore souligné la Croix-Rouge.