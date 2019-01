Des milliers de jeunes se sont à nouveaux réunis jeudi matin dans les rues de Bruxelles pour réclamer aux autorités des mesures fortes contre le changement climatique.

Le cortège a quitté la gare du Nord un peu plus tôt que prévu et marche actuellement sur le boulevard Roi Albert II. Les manifestants scandaient leur désormais célèbre slogan: "Plus chauds, plus chauds, on est plus chauds que le climat! ".

A noter que ce matin, entre 80 et 100 jeunes se sont rendus au domicile de Marie Christine Marghem à Tournai afin de manifester pour le climat.

Suivez la manifestation en direct: