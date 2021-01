Quelle est la différence entre le sac bleu et le Nouveau sac bleu ? Ce qu'il peut contenir. Le nouveau sac bleu accepte plus de déchets plastique que le sac bleu PMC (Plastique, Metallique et Cartons) actuel. En effet, à partir de maintenant, dans toutes les communes bruxelloises, nous pouvons jeter tous les emballages en plastique dans les nouveaux sacs bleus. Auparavant, seuls les bouteilles et flacons en plastique (type lessives) pouvaient êtres jetés dans les sacs poubelles bleus. Dorénavant, les raviers, pots, barquettes, films et sacs peuvent y être déposés. Et pour les emballages métalliques comme les conserves ou les cartons de boissons, pas de changement, ils sont toujours acceptés dans le sac bleu.

Attention, concernant les emballages plastiques, quelques exceptions à respecter. Les petites poches de jus qui sont un mix de matériaux comme un film plastique et une couche d'aluminium, les bouchons de sécurité enfants, les emballages marqués comme toxiques, la frigolite (ou polystyrène) ou d'autres objets en plastiques comme des seaux ou tuyaux d'arrosage ne sont pas autorisés dans les sacs bleus. Tout est expliqué et illustré sur le guide de tri à télécharger et imprimer.

Tous les Nouveaux sacs bleus sont disponibles dans les mêmes points de vente que l'ancien. Vous pouvez également épuiser votre stock d'anciens sacs bleus avant de racheter les nouveaux.