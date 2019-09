Balo a utilisé le logiciel Photoshop. Ce travail lui a pris 12 heures. Le résultat est splendide !

Le Palais de Justice sans échafaudages ? Un rêve que de nombreux Bruxellois n'auront pas l'occasion de vivre avant de nombreuses années. La rénovation de la façade n'interviendra en effet pas avant 2040.

Balo, un youtubeur l'a fait, via Photoshop, a remarqué la RTBF ce matin. Dans une vidéo (voir ci-dessous), Balo explique sa démarche. Il a mis douze heures pour retirer toutes les barrières, une à une, des échafaudages avec le logiciel de traitement d'images.

"Ça fait des dizaines d’années que ces échafaudages sont posés sur le Palais et ce qui est encore plus absurde, c’est que ces échafaudages posés en 2005 ont eux-mêmes dû subir une rénovation en 2010, explique-t-il dans sa vidéo. Donc en gros, à part sur des vieilles photos datant des années 70 ou 80, il est très dur de voir à quoi ressemblerait le palais sans les échafaudages en 2019. Et c’est là que j’interviens pour remédier à ça."