Du 23 juillet au 29 août inclus le Palais Royal de Bruxelles, sur la place des Palais en plein coeur de la capitale, ouvrira de nouveau ses portes au public. Les billets sont gratuits et peuvent être réservés dès maintenant sur www.koninklijk-paleis-palais-royal.be.

"Via l'impressionnant vestibule d’honneur et le majestueux Escalier d'honneur, conçus par Alphonse Balat, le visiteur accède au 1er étage du Palais et est invité à découvrir la merveilleuse architecture du Palais royal. Il pourra admirer les salles et les salons historiques, tels que la salle des glaces, la grande galerie, la salle du trône, les deux salons blancs, où sont reçus les invités du Roi et de la Reine et où sont notamment organisés des réunions de travail, des cérémonies et des réceptions", explique le Palais dans un communiqué. "L'escalier de Venise, où l'on peut admirer de grandes peintures à l'huile de Jean-Baptiste van Moer représentant des vues de Venise, permet au visiteur à regagner le rez-de-chaussée et ainsi rejoindre la cour d’honneur. Cette année, la visite se termine par une courte promenade le long du jardin situé à l’arrière du Palais Royal."

Autre nouveauté cette année : la réservation est obligatoire et doit se faire à l’avance sur www.koninklijk-paleis-palais-royal.be. Seul un nombre limité de visiteurs peut être admis. Il n'est pas possible de réserver sur place. En raison des mesures sanitaires et afin de garantir une distance suffisante entre les visiteurs, il n'y a pas d'expositions thématiques dans les salons cette année.