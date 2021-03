Liza Miller, gérante du Pantin, aurait bien aimé fêter les 38 ans de son bar situé chaussée d’Ixelles, à deux pas de la place Flagey, mais les circonstances sanitaires en ont décidé autrement. Afin d’assurer la survie de ce bar bien connu des noctambules bruxellois, un growdfunding a été lancé. Objectif : récolter 12 000 euros endéans les 11 jours.

"Depuis le début de la crise, nous avons seulement perçu 7000 euros d’aides aides régionales, et 2000 euros de la part de la commune d’Ixelles. Quand on regarde la balance entre nos frais fixes à payer et l’aide reçue, on est clairement en négatif", explique Liza Miller, gérante du Pantin, réputé notamment pour les nombreux jeux de société mis à disposition des clients ainsi que son large choix de bières spéciales.

Concrètement, chaque jour de fermeture coûte 56 euros à l'établissement.