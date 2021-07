Le Parc du Cinquantenaire, au cœur de Bruxelles et des institutions européennes, bénéficie d'un nouvel éclairage valorisant ses atouts. Beliris, le maître d'ouvrage public, a installé des éclairages autour des musées et des Arcades afin que ce patrimoine puisse également être admiré en soirée.

Les derniers tests et réglages ont eu lieu mardi soir sous l'œil attentif du bureau d'études Studio d'Urbanisme JP Majot et de l'entrepreneur VSE.

Selon Beliris, les bâtiments classés sont mis en valeur non plus à l'aide de spots énergivores, mais grâce à un éclairage installé discrètement sur les façades et des lampadaires disposés sur l'esplanade au niveau de l'Hémicycle et sur les terrasses de la Halle Bordiau jusqu'à la Rotonde. Grâce à un système centralisé, l'éclairage s'allume automatiquement en fonction des saisons de l'occupation temporaire du site.

L'éclairage, désormais plus esthétique et plus subtil, met en valeur les éléments architecturaux comme les statues, les colonnes et chapiteaux. Il accentue les reliefs de la façade avec une lumière plus chaude au niveau des galeries et des voûtes, et plus neutre pour les éléments qui s'élèvent vers le ciel.

Depuis sa création, le Parc du Cinquantenaire est un lieu d'expositions temporaires et d'événements principalement nocturnes. L'éclairage permet de créer des ambiances différentes, selon les évènements : concerts, festivals urbains.

Après minuit, l'éclairage se limite à certains éléments architecturaux, tant pour limiter la pollution lumineuse et respecter la faune que pour économiser l'énergie. L'éclairage nocturne fonctionnel se focalise sur la mobilité douce. L'extinction partielle des lumières la nuit représente un peu plus d'un tiers d'économie. En combinaison avec les lampes LED et une régulation optimisée, la consommation annuelle estimée est réduite de près de moitié.

Toujours d'après Beliris, le nouvel éclairage fait honneur à l'architecture des bâtiments. Inclus dans la programmation de Bright Brussels, Festival of Light qui se déroulera cet automne dès le 28 octobre, le Cinquantenaire est à redécouvrir sous un autre jour.

Le budget de ce projet d'éclairage s'élève à 1,3 million d'euros, dont 70 % financés par Beliris et 30 % par la Régie des Bâtiments.