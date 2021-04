Ce dernier tronçon d’une superficie d’un peu plus de deux hectares était le chaînon manquant permettant de relier la place Bockstael à l’avenue du Port en passant par le site de Tour & Taxis, la promenade de l’ancienne ligne de chemin de fer L28A désaffectée, l’ancienne gare de service et le nouveau Pocket Park Tielemans.

Ce nouveau tronçon comporte notamment une voie lente à destination des piétons et des cyclistes dans la prolongation de la Coulée Verte et une voie rapide dans la prolongation du parc L28 qui relie la station Belgica à la place Bockstael. Une rampe d’accès à la rue Charles Demeer a été installée, ainsi qu'une zone de jeu connectée au boulevard Bockstael via le n°122 et une zone destinée au Parkour. Le parc est composé d'une plaine arborée, d'une zone humide alimentée par les eaux de pluie des toitures des bâtiments industriels et d'un accès à la place Bockstael via le Pocket Parc Tielemans.

© D.R.

"Ce chaînon remplit parfaitement son rôle dans la cadre du maillage vert car, tout en permettant la mobilité douce, il met en valeur des éléments naturels tels qu’une zone humide et une zone boisée. Il met également en évidence un patrimoine ferroviaire désaffecté. Des éléments de jeux originaux construits entre autres à partir d’anciens rails de chemin de fer et du mobilier urbain favorisent l’accueil des familles pour le jeu, la détente et le pique-nique", indique Bruxelles Environnement.

Le parc est le fruit d'une collaboration entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles.