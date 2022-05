Cette obligation est déjà en vigueur en Wallonie depuis 2016 et en Flandres depuis… 2004.

Armel est arrivé en 2020. Un peu perdu au début, ce Burundais de 22 ans aujourd’hui entend parler du parcours d’intégration et se porte volontaire pour le réaliser. Ce module, mis en place en 2016 permet d’effectuer un bilan linguistique et social qui ouvre ensuite la voie à une formation linguistique, une formation sur la citoyenneté, les droits et les devoirs en Belgique (10 h + 50 h) et un accompagnement socioprofessionnel. Les cours sont assurés par des organismes agréés par la Cocom.