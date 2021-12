Le parlement bruxellois donne son feu vert au projet de budget 2022 Bruxelles Belga Un vote majorité contre opposition. © GUILLAUME JC

Au lendemain d'une longue séance de débat, le parlement bruxellois a donné vendredi son feu vert, majorité contre opposition, au projet de budget pour l'année prochaine pour la Région et la Commission Communautaire Commune. Jeudi, l'opposition avait dénoncé la gestion des deniers de la Région-capitale par la majorité, et une évolution déficitaire que la crise n'explique pas à elle seule. Le gouvernement bruxellois conteste ce pont de vue et relativise en regard de l'impact limité de la dette gérée avec dynamisme au cours des dernières années. L'opposition n'a pas non plus manqué d'épingler les tensions des derniers mois au sein du gouvernement Vervoort.