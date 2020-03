Le ministre-président Rudi Vervoort en appelle à l'association de tous les partis démocratiques du parlement, majorité comme opposition.

Répartis dans quatre salles différentes, les députés bruxellois ont octroyé les pouvoirs spéciaux au gouvernement ce midi. 71 élus ont voté, 63 pour, personne n'a voté non, huit élus se sont abstenus. MR, PS, CDH, Ecolo, one.brussels, Dier Animal et leurs homologues néerlandophones ont voté pour. Le PTB s'est abstenu, de même que la NV-A et le Vlaams Belang.

Cette ordonnance permet au gouvernement bruxellois de prendre rapidement mesures nécessaires pour offrir à la population une protection maximale aussi rapidement que possible. Les décisions d'urgence qui seront prises par le gouvernement bruxellois dans le cadre de la crise du COVID-19 sont soumises à certains garde-fou. Ainsi, le gouvernement ne peut prendre des mesures qu’après concertation avec les président du parlement (Rachid Madrane, PS) et les membres du bureau du parlement bruxellois. Il appartient par ailleurs au bureau du parlement de constater la fin de l’impossibilité pour les parlementaires de se réunir.

Le MR, par la voie de sa cheffe de groupe Alexia Bertrand, soutient et cosigne l'ordonnance. "Jamais je n’aurai imaginé que nous aurions transféré nos pouvoirs ainsi au gouvernement. Au fond, ce n'est pas tout à fait vrai. Ceci, c'est le triomphe de la démocratie. Cela démontre que nous avons, dans notre régime démocratique, tout l’arsenal pour ne pas tomber dans la dictature et l’arbitraire. C’est nous qui décidons de nous faire un peu 'hara kiri’ dans des circonstances cadrées et limitées dans le temps. Ce que nous faisons n’a que pour ultime fin de sauver des vies", avance Alexia Bertrand. "Nous resterons extrêmement attentifs et vigilants. J’ai foi que vous allez utiliser ces pouvoirs spéciaux pour le bien commun."

Le PTB soutient mais s'abstient

Ridouane Chahid, pour le PS, estime que "nous devons toutes et tous se serrer les coudes et agir, réagir rapidement. Il faut saluer la grande sagesse que notre pays montre par rapport à nos institutions. Tant vis-à-vis de notre Première ministre que de nos ministre-présidents. Ces pouvoirs spéciaux ne dureraient que six mois et les arrêtés pris devraient être confirmés par notre assemblée". Le chef de groupe PS a par ailleurs enjoint les autres groupes parlementaires à soutenir cette ordonnance.

Le PTB s'est quant à lui abstenu. "Nous faisons face à crise très serieuse qui nécessite des mesures fortes et urgentes", déclare la cheffe de groupe Françoise De Smedt. "Nous sommes bien évidemment d'accord avec le gouvernement à ce niveau-là. Nous continurons à soutenir chaque mesure qui va dans le bon sens. Nous voulons être une force de proposition dans cette crise." A titre d'exemple, le PTB demande la mise à l'arrêt le plus vite possible de toute production non essentielle. "Il y a encore des mesures encore à prendre", poursuit la cheffe de groupe. "Il est absurde que l'on interdisse aux gens se réunir entre amis mais que l'on oblige encore les gens à travailler dans certains secteurs." Le PTB estime encore que la répartition des 110 millions d'euros d'aide annoncés par le gouvernement bruxellois avant-hier mérite un débat public. "Nous demandons encore que certains hôtels et auberges de jeunesse soient réquisitionnés pour héberger les sans-abri, premiers oubliés de cette crise."

"Notre controle ne sera pas nul mais, soyons clairs, il sera restreint", estime le CDH

Ecolo accorde également les pouvoirs spéciaux au gouvernement bruxellois, "surtout parce que nous voulons croire que les Bruxelloises et les Bruxellois vous les accorderez", a commenté son chef de groupe ... qui se demande ensuite "quels seront les moyens que vous mettrez en oeuvre" et fait le pari "que votre action sera juste, qu'elle ne privliefiera personne".

Défi soutient également l'initiative. "Nous devons affronter des événements d'une ampleur inédite. L'épreuve que nous affrontons est redoutable. Je souhaite tout d'abord remercier le personnel soignant, les forces de police, les pompiers et les employés de les grandes surfaces et épiceries. Notre premier devoir est de donner aux soignants les moyens de se battre", explique Emmanuel De Bock. "Avec l'Etat fédéral, la région bruxelloise devra trouver des moyens pour les aider, des moyens exceptionnels. J'attends que gouvernement bruxellois ne laisse personne sur le bord du chemin et soit à la hauteur des deux autres régions.

Céline Fremault, pour le CDH, en appelle de son côté "à l'union sacrée autant sur le plan moral que politique. Nous avons logiquement cosigné ce texte. Les pouvoirs speciaux ne sont pas un blanc seing offert au gouvernement", alerte néanmoins la cheffe de groupe. "Le parlement vous délègue un pouvoir immense en toute confiance. Les arretés pris seront toutefois confirmés par une ordonnance dans un délai six mois. Notre controle ne sera pas nul mais, soyons clairs, il sera restreint. Je vous invite à nous informer de la manière la plus appropriée possible pas vain de plaider l'union sacrée entre tous."

Selon Rudi Vervoort, "cette crise mérite une prise de conscience sur une véritable solidarité à l'échelle du pays"

En réponse aux questions des parlementaires, Rudi Vervoort a d'abord rappellé d'abord l'épreuve collective et historique que vit la planète. "Il s'agit d'une première dans notre histoire moderne en tant qu'épreuve sanitaire et médicale, d'abord. Sociale et économique ensuite, évidemment", déclare-t-il avant de rappeler que "le poumon économique de ce pays il est ici. 20% du PIB belge est bruxellois. 20% du budget national, ce n'est pas ici... Ceci mérite, je pense, une réflexion, une prise de conscience sur une véritable solidarité à l'échelle du pays".

"La demande des pouvoirs spéciaux est encadrée", rassure le ministre-président Rudi Vervoort. "Etre privé des moyens d'agir dans la légalité. Il fallait couvrir cette éventuenalité d'un parlement empeché d'agir. Il faut pouvoir agir vite en autorisant précisément l'éventuelle incapacité d'action du parlement, ceci en bonne intelligence. Cette disposition se fait en association avec le parlement, que je veux la plus large possible. Majorité comme opposition."