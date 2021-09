"Un jour j’ai interpellé une dame sans-abri qui entrait vers les toilettes. Elle a demandé si “je voulais me battre”. Je l’ai raccompagnée sur la terrasse, elle s’est énervée, m’a poussée. J’ai poussé aussi. Elle m’a frappée. Même avec la meilleure volonté du monde, j’ai perdu patience". Ce témoignage d’une des rares serveuses à encore accepter de bosser sur le parvis de Saint-Gilles n’est pas un cas isolé.

Alors ce mercredi à 16h, commerçants et horeca ont lancé leur grève pour dénoncer une fois de plus l’insécurité. Car ces comportements sont "quotidiens". Et ça va parfois très loin : "Depuis 3 ou 4 mois, il y a des dérapages incontrôlés d’une violence extrême. Un fou furieux a empoigné un couteau à steak sur une table. Il a voulu planter un employé. Qui s’est défendu avec une chaise", relate Thomas Kok, un des patrons de La Maison du Peuple, complètement vide de sa clientèle de familles et de jeunes travailleurs penchés sur leurs ordis. "C’est imprévisible: ces personnes sont psychologiquement lourdement atteintes. Ça pèse sur le staff".

"Cocaïne, crack, etc. : ces gens sont déchaînés"

À la Brasserie de l’Union, Bart Lemmens est un des plus virulents. Et désabusés. "Nous, on demande le droit de travailler sereinement. Les filles ne doivent pas avoir peur de sortir avec un plateau parce qu’un mec timbré traîne là. Il y a aussi ces enfants qui mendient: on leur met un cartable pour faire semblant mais ils rackettent entre les tables. Au Parvis, tout est possible. Ça fait 15 ans qu’on en parle, la Commune semble enfin bouger. Ah oui: quand tout un quartier descend le volet…"

Dans leurs exigences, les tenanciers n’oublient pas le centre de jour qui nourrit les sans-abri. "L’Ilot n’est pas le problème. Il remplit un rôle qu’on encourage», insiste Thomas Kok. «On ne se réveille pas tout d’un coup en constatant de la précarité sur le Parvis. Mais la violence se fait plus lourde". L’échevin de la Prévention Jean Spinette (PS) a habité 10 ans sur le Parvis. Il reconnaît "c’est vrai, une aggravation" de cette précarité que le lieu a "toujours connue". Selon l’élu, "si les problèmes de santé mentale s’alourdissent en Belgique avec la crise, pas de raison que ça ne soit pas le cas dans la rue. Idem pour l’emploi, même souterrain". Certains habitués auraient durci leurs habitudes : "l’héroïne et le hasch, c’est plutôt calmant. Mais la cocaïne et le crack... Ces gens sont déchaînés".

Guerre pour l’espace

Philip De Bucq, directeur de L’Ilot, affine l’analyse : "Il n’y a pas de nouvelle population sur le parvis. Ce qu’il y a, c’est un problème sociétal. La crise gonfle les rangs des personnes précarisées, elles tombent dans l’alcool, la drogue. Les centres de santé mentale sont sursaturés. Idem pour les assuétudes. Et on va vers pire".

Cet acteur de terrain reconnaît bel et bien "un problème de territoire". "Durant le confinement, les bistrots étaient fermés, les sans-abri sont venus ici. Quand les cafetiers ont rouvert, ils ont agrandi leurs terrasses. Une guerre pour l’espace a suivi. Les sans-abri sains d’esprit nous le disent : “On sait même plus s’asseoir”. Je comprends le message d’alerte des restaurateurs. Mais c’est pas la répression qui va régler le problème».

26 interpellations depuis le début du mois d'août.

Alors quoi ? L’échevin Spinette assure que «les services sociaux communaux font tous les jours des demandes pour des places en santé mentale. Il note aussi une exigence neuve : "Avant à Saint-Gilles, on sortait les téléphones pour filmer les policiers dès qu’ils intervenaient, on dénonçait. Je constate une relégitimation des forces coercitives". Outre 26 interpellations depuis août, l’arrêté d’interdiction de lieu émis par le Bourgmestre Picqué donne à Saint-Gilles une base légale pour éloigner les fâcheux. Après "des troubles graves et répétés à l’ordre public", il interdit aux personnes visées d’approcher le Parvis pendant un mois, reconductible une fois. Un homme en a écopé. D’autres individus sont dans le collimateur. "Mais si l’idée, c’est de les mettre en prison parce qu’ils mendient, c’est pas ma vision de la société", prévient Spinette. "Si ça ouvre vers un placement sur base volontaire, dûment financé, alors on est d’accord. Il faut un système davantage pérenne d’orientation, accompagnement et contrainte".

Une piste pourrait venir du modèle Herscham de la Ville de Bruxelles, du nom du dieu des mendiants d’un jeu vidéo. «Les policiers de cette équipe sont spécialement formés. Ils font le lien vers les services sociaux», plaide Spinette. Autre piste: une accélération de la procédure dites «Nixon» qui permet un internement rapide via procureur du roi et médecin spécialisé. «On ôte sa responsabilité au patient. Nous l’avons fait avec un Monsieur qui dormait dans le pas-de-porte d’une école. Mais il est revenu aussitôt sorti. C’est un travail de Sisyphe».