A part les habitants du quartier, personne ne connaît la localisation précise du passage Chambon. Il passe sous les lignes du chemin de fer au niveau de l'avenue de la Reine et rejoint la rue Hubert Stiernet à Laeken. "Ce passage s'atteint au nord par une rampe pavée en pente douce le long des voies d'un côté. À l'opposé, il est relié à l'avenue par une autre rampe qui tourne en épingle à cheveux autour d'un réverbère électrique monumental et magnifique en s'accompagnant de quelques marches", décrit David Weytsman (MR), conseiller de l'opposition. Ce passage a été conçu en 1908 par par Alain Chambon pour remplacer un passage à niveau et a été classé en 2007 par la région bruxelloise. L'élu libéral a posé une questio au sujet de son éventuelle rénovation lundi soir au conseil communal d ela Ville de Bruxelles.

"Ce passage devait être rénové dans le cadre du contrat de quartier Bockstael mais suite à des problèmes d'infiltration dus, ou malgré, des travaux d'Infrabel (le train passe au dessus de ce passage, NdlR), il été abandonné, explique David Weytsman. Je souhaite que la rénovation de ce passage qui est un bijou du patrimoine de Laeken soit une priorité pour la Ville de Bruxelles. Je souhaite qu'elle demande à la Région les fonds pour procéder à cette rénovation".

L'élu de l'opposition pointe également la dangerosité du passage. "Les balustrades et le garde corps au-dessus du passage ont disparu et remplacé par des barrières Nadar. C'est dangereux. N'importe qui, un enfant ou un cycliste pourrait tomber".

Ans Personns (change.brussels-Vooruit), échevine de l'urbanisme a répondu au conseiller de l'opposition lors du conseil communal. "En effet le passage Chambon mérite une revalorisation complète et présente des qualités patrimoniales indéniables. C'est également un point de jonction important entre les différents quartiers de Laeken. J'ai recontacté Infrabel pour qu'on trouve une solution pour restaurer ce tunnel. Les experts de la Ville ne sont pas d'accord avec ceux d'Infrabel. Il y a eu une étude patrimoniale en 2015 qui prouve la présence d'humidité. On ne voudrait pas faire davantage de dommages au tunnel avec une restauration compléte. Les experts vont se remettre autour de la table ensemble pour trouver une solution", a promis l'échevine de l'urbanisme.

"Son état de vétusté et d'insécurité est réel, poursuit l'échevine. Nous alllons réunir différents services pour coordonner des travaux pour sécuriser cet espace au plus vite". Le budgé alloué à la rénovation du passage Chambon était de 1,8 millions d'euros dont 80% était subsidié par la Région. Suite à l'étude qui révèle l'humidité en 2015, ce budget a été utilisé dans les réaménagements des abords de la gare de laeken. Plus tard, et plus précisement, le budget a été injecté dans le projet de la serre urbaine.

"Je conteste l'excuse technique, souligne David Weytsman. J'ai aussi eu des contacts avec Infrabel. Les travaux ont été bien réalisés et il n'y a plus de problème. Ce passage n'est pas plus humide que n'importe quel tunnel. La rénovation du passage Chambon répond à un besoin criant davantage qu'une serre urbaine".

"Nous ne voulons pas de cette serre urbaine alors que nous demandons à la commune depuis des années la restauration du passage Chambon", abonde Cédric Dartois, porte-parole du comité de quartier les Amis du Parvis de Notre-Dame de Laeken.

Le député David Weytsman va poser la question de la rénovation du passage et du reverbère, car "l'humidité du tunnel n'empêche pas la restauration de ce reverbère", à Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d'Etat au Patrimoine de la Région bruxelloise lors de la commission parlementaire Urbanisme à la fin du mois.