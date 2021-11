Un front syndical commun (CSC, CGSP et SLFP) annonce que mardi prochain, le 23 novembre 2021, une action syndicale synonyme d’arrêt de travail sera menée. Les raisons sont nombreuses, selon Mohammed Adllal, délégué permanent CSC. “La situation est chaotique depuis un long moment.” D’abord, c’est un manque de personnel qui inquiète et fatigue le syndicaliste. “L’administration communale ne remplace plus les départs à la retraite” explique Mohammed Adllal. Selon lui, les congés maladie seraient fréquents au sein de l’administration, ce qui obligerait les agents à travailler en flux tendu.

Demandes de primes et de promotions

“Pour les agents d’entretien, chargés de la propreté publique ou à l’administration, Certains sont toujours au grade E, soit le plus bas, même après quinze ans d’ancienneté !” C’est en tout cas ce qu’avance Mohammed Adllal. Les syndicats demanderont donc, mardi, des promotions au niveau des grades E (et D) et ce, sans examen. “Ça se fait dans d’autres communes !”

Le télétravail au cœur du débat

Le comité de concertation l’a annoncé mercredi soir, le télétravail va à nouveau devenir obligatoire, et ce à raison de quatre jours par semaine. Pourtant, les travailleurs communaux de Molenbeek ne perçoivent aucun défraiement et doivent parfois travailler avec leur matériel personnel. La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) annonce pourtant que du nouveau matériel sera mis à disposition des travailleurs, mais pas de prime de télétravail pour le moment, faute de moyens.

Les syndicats se sont donc fixés rendez-vous sur la place communale de Molenbeek à 9h mardi prochain, pour un arrêt de travail de deux heures et demie. Les doléances sur la table de la bourgmestre seront nombreuses et variées, Mohammed Adllal espère que l’action rendra, in fine, plus d’efficacité aux services communaux. “Il y a de grands retards à cause du sous-effectif, les allocataires râlent, ce qui est normal. Même les assistants sociaux n’en peuvent plus.”

Sylvain Anciaux