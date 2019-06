Le personnel des hôpitaux bruxellois du réseau Iris a entamé dimanche soir à 20 h une grève de 24 heures, qui devrait, selon les retours des délégués syndicaux, être "bien suivie" . Concrètement, pour les patients et proches, le fonctionnement de ces hôpitaux publics devrait être similaire à un service du dimanche, et il existe un risque que des consultations soient annulées. Un service minimum aux patients hospitalisés et aux urgences est, bien entendu, maintenu.

Les hôpitaux concernés par la grève, le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, l’Institut Bordet, l’hôpital des enfants Reine Fabiola (Huderf) et les Hôpitaux Iris Sud (Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Bracops et Molière-Longchamp), verront une grande part de leur personnel administratif, soignant, technique, se croiser les bras lundi, pour aller exprimer en matinée son mécontentement devant le bâtiment de leur association faîtière Iris, dans la rue Dejoncker à Saint-Gilles.

Au même moment, une réunion du Comité C Iris y est en effet prévue, un comité de négociation entre les représentants syndicaux et ceux du conseil d’administration de la faitière qui chapeaute le tout, dont son président Renaud Witmeur (étiqueté PS, ancien chef de cabinet de Rudy Demotte). D’éventuelles nouvelles actions dépendront de ce qui ressort des discussions de lundi. Les conditions de travail et de rémunération sont au centre des préoccupations. Le personnel déplore ainsi l’abandon il y a plusieurs années de la prime de fin d’année (au profit de chèques repas), comme cela avait été le cas à la même époque pour le personnel de nombreuses communes (et CPAS, structures dont dépendaient les hôpitaux du réseau Iris par le passé). Parmi les autres revendications figurent, selon le communiqué du front commun syndical, la possibilité de mettre en place des réductions du temps de travail, un second pilier de pensions pour les contractuels ainsi qu’un remboursement complet des frais de transport.