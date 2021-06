"Il est impératif de faire comprendre l'importance d'une revalorisation de la profession en lui accordant les moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement", écrit le syndicat autonome belge des praticiens de l'art infirmier dans un communiqué. Pour Union4U, les applaudissements qui retentissaient chaque soir au balcon des Belges pendant le premier confinement, en soutien au personnel soignant, sont "restés sourds aux oreilles de nos politiciens". La profession d'infirmière et d'aide-soignante nécessite d'être revalorisée, par des moyens humains et financiers, plaide le syndicat.

Pour faire entendre ce "SOS", les aides-soignants et le personnel infirmier sont invités à aller manifester à Bruxelles le 20 juin. "Le personnel soignant doit enfin être pris au sérieux et entendu", exige Union4U.

La population est aussi conviée à placer, le 20 juin, un drap blanc à ses fenêtres pour afficher son soutien aux soignants et soignantes.