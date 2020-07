Une circulaire va être envoyée aux directions des maisons de repos bruxelloises pour prévenir toute nouvelle vague de Covid-19.

Afin d’éviter une seconde vague de propagation du Covid-19 dans les maisons de repos, la Région bruxelloise vient de prendre une série de mesures qui vont être communiquées ce jeudi aux directions des institutions bruxelloises.

Ainsi, Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale, prévoit un stock stratégique de matériel de protection ainsi que le lancement d’une centrale d’achat afin que les institutions de soins puissent accéder plus facilement au marché du matériel de protection. Iriscare organisera des formations concernant les mesures d’hygiène, l’équipement de protection, la détection de cas, la prise en charge médicale ainsi que la gestion des stocks dans chaque maison de repos et maison de repos et de soins.

Par ailleurs, la circulaire détaille aux maisons de repos et maisons de repos et de soins les mesures qu’elles doivent mettre en place à