Démarrée fin 2020, cette étude a monitoré la situation dans les quartiers commerçants, a analysé les tendances structurelles et conjoncturelles induites par la crise sanitaire et a dressé quelques recommandations stratégiques. L’échevin bruxellois en charge du Commerce, Fabian Maingain (Défi), fait le point sur la situation et les pistes élaborées par cette étude.

Que dit l’étude d’Up-City sur la situation du tissu économique bruxellois ?