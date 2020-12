Le projet de taxe kilométrique bruxelloise sera au menu du Comité de concertation de ce vendredi. Selon le PTB, cette taxe kilométrique est "antisociale" : il est possible d’avoir moins de trafic et de pollution à Bruxelles, sans taxe kilométrique. Le service d’étude du parti de gauche radicale vient de boucler une étude sur le sujet. "Les files et la pollution sont un véritable problème à Bruxelles ", souligne Raoul Hedebouw, porte-parole du parti. "Mais imposer une taxe comme le propose le gouvernement Vervoort ne va pas tout résoudre. C’est une mesure peu efficace d’écologie punitive."