Alors que les chauffeurs Uber bloquent la Petite Ceinture, le gouvernement bruxellois a (enfin) trouvé un accord sur le tant attendu "plan taxi", promis de longue date par le ministre-président.

"Cet accord apporte une réponse juridique sécurisée et fiable pour les professionnels des services de transports aux personnes et permet aussi d’assurer un service de qualité et adapté aux nouvelles pratiques des clients et des usagers", assure Rudi Vervoort (PS).

Le texte de l’avant-projet d’ordonnance vient d'être approuvé par le conseil des ministres bruxellois, et fera prochainement l’objet de concertation avec les acteurs du secteur.

Cette réforme du secteur du transport rémunéré de personnes dit poursuivre quatre objectifs : "l’amélioration de la qualité du service offert aux clients, l’unification du secteur sous un cadre légal commun, la réglementation des plateformes de réservation et la protection de l’économie locale". Et entend mettre fin aux "pratiques concurrentielles déloyales".

Concernant l'actuelle manifestation des chauffeurs à la suite du jugement de la cour d’appel de Bruxelles, contraignant les conducteurs à cesser leurs activités, l’exécutif bruxellois dit vouloir apporter "une réponse temporaire à la situation créée par l’arrêt et l’attitude de Uber, en l’attente de l’adoption de la réforme"…

"Je suis profondément touché par le désarroi des chauffeurs LVC. Ils ne sont pas responsables de cette situation. C’est bien de la responsabilité d’Uber d’avoir laissé ce secteur se développer avec le risque juridique de voir ce dispositif interdit", ajoute le ministre-président socialiste.