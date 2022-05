Ça risque d’être l’un des hot spots bruxellois de l’été: le "biergarten" (en allemand, ou "beergarden" en anglais) du Brussels Beer Project ouvre ce week-end des 21 et 22 mai le long du canal à Anderlecht.Ce vaste espace de 1.000m2 s’inspire des jardins brassicoles qui pullulent à Berlin. Et qui ont essaimé de la capitale du cool dans toutes les villes d’Europe, de Copenhague à Paris en passant par Londres ou Rotterdam.

Le principe est simple: attirer les amateurs et estivants au plus près des cuves de fermentation. C’est le cas ici puisque le nouveau vaisseau amiral du BBP s’est amarré au bassin de Biestebroeck depuis près d’un an maintenant. Le matériel de brassage y est même arrivé par péniche en septembre 2021. Sous le toit aux couleurs de ses étiquettes phares, le BBP espère produire "jusqu’à 20.000 litres par jour".Soit une cible fixée à 10 millions de bouteilles par an pour un investissement de 6 millions d’euros.

2.000 personnes

L’un des objectifs du BBP est aussi d’y accueillir les buveurs, comme c’est le cas dans son QGhistorique de Dansaert et comme le font aussi la Brasserie de La Senne à Tour & Taxis, L’Ermitage au Midi, La Source au Be-Here ou plus récemment Surréaliste au Nouveau Marché aux Grains. Mais à ce jour, cette pelouse au Port Sud est sans doute le plus vaste espace dédié à la dégustation de bière à Bruxelles."Nous espérons accueillir 2.000 personnes lors du week-end d’ouverture", glissent les fondateurs du BBP. Qui disposent de 200 places assises.

Si vous prévoyez une virée à Cureghem, sachez que la brasserie est hyperfacile d’accès à vélo puisqu’elle est longée par la piste cyclable longeant la voie d’eau. Tout l’attirail habituel de ce genre d’événement est annoncé: DJs, foodtrucks et "quelques surprises".

+ "Inauguration du Beergarden BBP Port Sud", ces 21 et 22 mai au quai de Biestebroeck 23, 1070 Anderlecht. L’entrée sera payante: 7€/jour, 12€/2 jours.