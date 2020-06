Tour & Taxis prendra des airs de vacances dès vendredi pour animer l'été des passionnés du septième art.

336 m². L'écran-LED qui a pris ses quartiers à Tour & Taxis est impressionnant. Et pour cause, c'est le plus grand d'Europe, il fait la taille d'un terrain de basket. Encore en phase de montage, il accueillera dès ce vendredi jusqu'à 400 personnes et voitures pour une séance de cinéma en plein air pour les piétons et drive-in à l'américaine pour les automobilistes.

Des films seront projetés tous les jours de l'été, en journée et en soirée. L'occasion de redécouvrir des classiques hollywoodiens entre amis ou des films d'animation en famille. Sous l'écran, une plage de sable accueillera les piétons et les cyclistes avec des parasols et transats. Derrière, les automobilistes pourront profiter du long-métrage sans descendre de leur véhicule, grâce à une bande son FM.

© Ennio



"Avec Movie Drive, nous voulions faire d'une pierre deux coups : offrir une réponse adaptée pour faire revivre Bruxelles et sa culture en période post-Covid, et réaliser un rêve de gosse", expliquent Mario Iacampo et Serge Vanderheyden. Les deux hommes, bien connus du monde de l'événementiel, s'associent ainsi le temps d'un été à visit.brussels, avec le soutien de la Région et de la Ville de Bruxelles. "On sort d'une crise compliquée mais il y a encore des entrepreneurs qui ont des idées", se réjouit le bourgmestre Philippe Close (PS).

Au menu, des classiques (Grease, the Blues Brothers, The exorcist), des films cultes (Slumdog Millionaire, La La Land) et des films familiaux (Les indestructibles, Harry Potter, Charlie et la chocolaterie). Les organisateurs souhaitent également en faire une plateforme de soutien à tout le secteur. "Nous finalisons des collaborations avec des festivals de films, de musique et de lieux culturels."