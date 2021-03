© BAUWERAERTS DIDIER

De fait, la gamme Star Wars y est pléthorique, celle de Ninja Go - dix ans déjà - également. Outre les grands classiques pour les plus jeunes, le magasin bruxellois parie aussi sur les adultes. Le Coliseum de Rome, le stade mythique d'Old Trafford mais aussi un portrait des Bealtes ou d'Andy Warhol, figurent en bonne place sur les étagères du magasin. Des petits Lego premiers prix au plus cher de la gamme (849 euros pour le Faucon Millenium de Star Wars) ou, encore, la navette spatiale Discovery disponible en avant-première, difficile de ne pas trouver son bonheur.

Ce magasin se distingue également des autres par son aspect interactif. "Nous avons voulu offrir une vraie expérience aux clients via plusieurs animations", poursuit Maurits Stolte. La plus impressionnante ? La box 3D. Placez votre boîte de Lego devant l'écran et le module se construit tout seul, s'anime. Cette prouesse technologique permet au client de se rendre compte immédiatement à quoi ressemblera son jouet, en 3D.

Un peu plus loin, un mur entier de briques et éléments d'assemblage Ici, vous choisissez les briques de votre choix et remplissez le gobelet adéquat (différents prix selon la taille du gobelet). Un petit espace permet encore aux enfants de monter des mini-figurines Lego eux-mêmes, etc.

Covid oblige, il faut réserver (au 02 223 45 66) 24 heures à l'avance. Dépéchez-vous, hier en fin d'après-midi alors que le magasin n'était pas encore ouvert, on faisait déjà la file pour le lendemain...