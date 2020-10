Suite aux décisions du conseil national de sécurité, afin d’assurer la sécurité des habitants sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert, le bourgmestre Olivier Maingain a pris, ce 2 octobre, une ordonnance de police précisant les zones et où le port du masque, ou de toute autre alternative en tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche, est obligatoire, pour toute personne (piétons, joggers, cyclistes, etc.) de plus de 12 ans lorsqu’elle fréquente, à l’air libre, les voiries et les lieux déterminées dans le présent arrêté.

Concrètement, il s’agit de zone où des rassemblements importants de personnes ont pu être constatés :

- Tous les bâtiments et sites de l’administration communale librement accessibles au public, durant leurs heures d’accès,

- Les zones commerciales, du lundi au dimanche de 7h à 19h,

- Les abords des écoles, tous réseaux et tous niveaux d’enseignement confondu, du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h, de 12h à 13h et de 15h à 17h

- Les les aires de jeux et les agoraspaces, du lundi au dimanche,

- Le site de l’UCL, du lundi au dimanche 24 heures sur 24.