Julien Milquet, bourgmestre faisant fonction d'Anderlecht a signé une ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque dans certaines zones de la commune à partir du 25 juillet prochain. Le Marché annuel du 15 septembre est également annulé afin d’être en accord avec l’esprit des mesures sanitaires.

"Bien que la situation sanitaire à Anderlecht ne soit pas alarmante à ce stade, l’augmentation du nombre de cas reste préoccupante. C’est pourquoi nous rendons obligatoire le port du masque dans des zones accueillant habituellement beaucoup de monde. Les gestes barrières doivent absolument être respectés. J’en appelle au sens des responsabilités de chacun", indique le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps.

A partir de ce samedi 25 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les zones suivantes : dans le quartier de Cureghem, sur la chaussée de Mons depuis la Porte d’Anderlecht jusqu’au square Albert Ier et sur la rue Ropsy Chaudron ainsi que sur la place du Conseil, dans le quartier du Centre, sur la rue Wayez, la place de la Résistance, la place de la Vaillance et le court Saint Guidon, dans le quartier Scheut, sur la chaussée de Ninove et la place Henri De Smet, dans le quartier La Roue, sur la place Bizet.

Le port du masque est également obligatoire sur l’ensemble des marchés et brocantes, ainsi que lors des évènements accessibles au public sur tout le territoire communal. Les établissements Horeca, où le port du masque est également obligatoire, doivent impérativement tenir un registre de leurs clients sur la base d’un modèle développé dans les prochains jours par les autorités fédérales et la Fédération de l’Horeca.

"Nous mettrons évidemment nos équipes au service des établissements Horeca de notre commune afin de les informer et de les accompagner au mieux", précise Elke Roex, échevine du Commerce.

Comme partout ailleurs, les night shops devront fermer à 22h sur l’ensemble du territoire anderlechtois. Les contrôles débuteront dès le 25 juillet prochain.