Ville de Bruxelles : Le port du masque était déjà obligatoire depuis samedi dernier sur les boulevards du centre, la rue Neuve et la rue Marie-Christine. Désormais il sera également demandé aux citoyens de porter un masque dans l’ensemble des rues piétonnes du Centre-Ville (Grand Place, Boulevards du Centre et alentours, rue Neuve…), dans les Marolles (entre rue Blaes et rue Haute), dans le quartier Sainte-Catherine (rue Sainte-Catherine, rue de Flandres, place Sainte-Catherine et au Vismet), ainsi que dans le quartier De Wand (rue De wand, et les parties commerçantes de Busleyden, wannecouter et brise). "Les commerçants étaient favorables à 100%", précise le secrétaire de l'asbl Shopping De Wand. En concertation avec la commune d’Ixelles, il sera aussi obligatoire dans le goulet de l’avenue Louise, le boulevard de Waterloo, l’avenue de la Toison d’Or et la rue du Bailly.



Woluwé-Saint-Pierre : L'obligation est étendue aux quartiers commerçants de Sainte-Alix et Stockel ainsi qu'aux noyaux commerçants du quartier Centre (incluant la place des Maïeurs) et du rond-point de l’Europe (drève de Nivelles - avenue des Frères Legrain) ainsi qu’au rond-point Montgomery.

Anderlecht : Le port du masque est obligatoire dans les zones suivantes : dans le quartier de Cureghem, sur la chaussée de Mons depuis la Porte d’Anderlecht jusqu’au square Albert Ier et sur la rue Ropsy Chaudron ainsi que sur la place du Conseil, dans le quartier du Centre, sur la rue Wayez, la place de la Résistance, la place de la Vaillance et le court Saint Guidon, dans le quartier Scheut, sur la chaussée de Ninove et la place Henri De Smet, dans le quartier La Roue, sur la place Bizet.

Evere : A Evere, le bourgmestre Ridouane Chahid (PS) tient lui aussi à endiguer le rebond de la pandémie constaté ces derniers jours. Dans le Haut-Evere, sont concernés la chaussée de Louvain, la place Paduwa, l'avenue Grosjean, l'avenue Mommaerts, l'avenue du Cimetière de Bruxelles, l'avenue Platon et le parking et les allées extérieures des magasins situés avenue Cicéron. Dans le centre de la commune, sont concernées l'avenue des Loisirs ; l'avenue des Olympiades, la rue Kurth, l'avenue Conscience, et l'avenue Notre-Dame. Et enfin, dans le quartier de la Paix, sont concernées la place de la Paix ; la rue Stuckens, la rue de Paris, et la rue Plaine d'aviation.



Saint-Josse-ten-Noode : "Je pense qu'il est fondamental de persévérer dans la stratégie payante mise en place depuis le début de la pandémie pour protéger la population", souligne Emir Kir, bourgmestre. Les artères et places concernées par le port obligatoire du masque sont les chaussées de Louvain et d'Haecht, les rues Verbist, Willems, de Brabant et du Progrès, et les places Saint-Josse, Bossuet, Houwaert, Rogier et Madou.

Watermael : Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est, obligatoire dans les rues et lieux suivants : place Keym, avenue de la Sauvagine, rues des Bégonias, des Cèdres, du Roitelet, du Bien-Faire, Théophile Vander Elst, Loutrier, du Ministre, Major Brück, de la Vénerie et Middlebourg ainsi que le boulevard du Souverain et la chaussée de la Hulpe.



Jette : Les lieux concernés sont la place Reine Astrid, et toutes les rues commercantes avoisinantes où se situe le marché dominical soit la rue Léopold I, la chaussée de Wemmel et la rue Pierre Timmermans mais aussi la rue Léon Théodor et la place Cardinal Mercier.



Etterbeek : Elle a été la 1ère commune à ordonner l'obligation du port du masque. Depuis le 2 mai, le port du masque est obligatoire dans les voies commerçantes soit la rue des Tongres, la chaussée de Wavre et la place Jourdan dans sa totalité. "Quand on déambule on porte un masque, une fois qu'on est assis on peut l'enlever", précise le bourgmestre Wincent De Wolf (MR).

Berchem-Sainte-Agathe : La place Schweitzer, la chaussée de Gand, le parvis sainte-Agathe, les abords de la maison communale et les parking de Balisix, Carrefour, Lidl et Proxy. Dans le bois Wilder, le masque n'est pas obligatoire pour les balades mais il l'est sur le banc à l'entrée.

Ixelles : Le port du masque est à présent obligatoire (marche, course, jogging, vélo, trottinette…) sur les artères suivantes : avenues de la Toison d'Or, de l'Université, de la Couronne et Louise, chaussées de Wavre, de Boondael et d'ixelles, rues Saint-Boniface, de la paix, de Dublin, Longue Vie, Malibran et du Bailli, les places Fernand Cocq, du Luxembourg, de Londres, du Châtelain, Eugène Flagey et Sainte-Croix, le parvis de la sainte-Trinité et le rond-point du cimetière d'ixelles.



Saint-Gilles : Les rues communales concernées par l’obligation du port du masque, quel que soit le mode de déplacement (à pied, à vélo, en trottinette...) sont : les Chaussées de Charleroi, Waterloo et d'Alsemberg, le parvis de Saint-Gilles, les piétonniers Stas et Jourdan, la rue Dejoncker, le goulet Louise et l'avenue Volders.

Woluwé-Saint-Lambert : Tomberg, Montagne des Cerisiers; avenue Georges Henri, avenue du Roi Chevalier, place Verheyleweghen, chaussées de Roodebeek et de Stockel, rue Saint-Lambert, place Saint-Lambert, rue Voot et chaussée de Stockel ainsi que dans toutes les aires de jeux.



Forest : les rues concernées sont les chaussées de Bruxelles et de Neerstalle, rue Jean-Baptiste Vanpé, place de l’Altitude Cent et avenue Wielemans Ceuppens.



Uccle : Dans les rues Vanderkindere, Edith Cavell, Xavier De Bue, du Doyenné, du Postillon,le masque est obligatoire ainsi que dans les Chaussées de Waterloo, Alsemberg,de Saint-Job et de Neerstalle, les avenues Brugmann, De Fré et Jean et Pierre Carsoel, le parvis Saint-Pierre et lles places Emile Danco, Jean Vander Elst et de Saint-Job.

Schaerbeek : Dans les rues de Brabant, Gallait, d’Aerschot, Allard, Richard Vandevelde, Josaphat, Navez, Van Oost et dans un périmètre de 50 mètres autour de la Gare du Nord. Les Chaussées de Helmet, de Haetch et de Louvain, le square Apollo, les places Pavillon, Eugène Verboekhove, de la Reine, Pogge, Meiser, Dailly, des Bienfaiteurs, Lehon, Princesse Elizabeth, Gaucheret, Stephenson, de Houffalize et Liedts.

Ganshoren : Ici, pas d’obligation, c’est une recommandation qui concerne les avenues Charles-Quint, de la Réforme et Van Overbekeet, les places Guido Gezelle et Marguerite d’Autriche, les rues Vanderveken et François Beeckmans, le Parc du Mennegat et le parvis de la Basilique.

Koekelberg : Masque obligatoire sur les places de Bastogne, Vanhuffel et Simonis. Les rues Jean Jacquet, de l’Eglise Sainte-Anne, le boulevard Léopold II, les avenues de l’hôpital français et du Karreveld et chaussée de Gand

Molenbeek : En plus des marchés publics, la rue de Ribaucourt et les chaussées de Ninove et de Gand sont concernées par le port du masque obligatoire.

Auderghem : Sur le site de l’hypermarché Carrefour, dans le boulevard du Souverain et aux abords des établissements Brico, Auto 5, Pizza Hut, Burger King, station Shell.

Les soldes 2020 commencent aujourd'hui. Ils se dérouleront dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire. Non seulement le shopping à plusieurs ne sera pas autorisé mais en plus commerçants et clients devront êtres masqués. Le port du masque est généralisé dans les rues fortement fréquentées par les piétons. Les rues commerçantes sont les principales concernées. Dans la région de Bruxelles, des dispositions ont été prises au niveau local. Chaque commune a signé des ordonnances de police pour obliger le port du masque sur les marchés, dans les bâtiments publics et dans les artères commerçantes. Les rues concernées sont communiquées sur leur site ou leur page Facebook. Des affiches sont également installées sur place afin d'informer les passants. Commune par commune, passage en revue des rues masquées :