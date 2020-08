Le port du masque devient obligatoire, ce mercredi, dans les 19 communes bruxelloises, le cap des 50 nouvelles contaminations par 100.000 habitants en moyenne hebdomadaire ayant été atteint, a indiqué le cabinet du ministre-président de la Région de Bruxelles-capitale Rudi Vervoort par communiqué. Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est donc désormais obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

La règlementation prévoit toutefois des exceptions lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique, et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par ailleurs, les contrôles de police seront adaptés afin de veiller au respect de cette nouvelle mesure et plus généralement des mesures arrêtées par le Conseil National de Sécurité du 27 juillet dernier qui restent d'application.

La décision régionale a été prise en accord avec l'ensemble des bourgmestres des 19 communes bruxelloises. Elle avait été annoncée la semaine dernière par M. Vervoort en cas de dépassement du seuil hebdomadaire des 50 nouvelles contaminations par 100.000 habitants.

Au cours des sept derniers jours prise en compte, soit du 2 au 8 août, on a recensé dans la capitale 54,4 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants. Mardi, cette valeur était de 47,1. Sur cette même période, 663 nouvelles contaminations ont été confirmées au total à Bruxelles, ce qui représente une augmentation de 242 cas par rapport à la période de sept jours précédente.