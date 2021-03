Cette édition 2021 du Mini-Bru propose quelques nouveautés. En mobilité, un nouveau tableau sur les mises en circulation de voitures neuves en fonction de leur type de carburant est par exemple ajouté.

Le Mini-Bru fournit un aperçu statistique de la Région qui permet de comparer les données dans le temps. Mais la disponibilité de telles séries statistiques accuse souvent un retard par rapport aux événements actuels, tels que la crise sanitaire. Toutefois, l'image globale fournie par le Mini-Bru peut servir de référence pour établir des évaluations ou mesurer les conséquences de la crise sanitaire actuelle.

Des données reflétant la pandémie du Covid-19 ou illustrant son impact actuel sur la Région bruxelloise et ses habitants peuvent être trouvées dans d'autres publications de l'IBSA. Celui-ci surveille la crise sanitaire et ses conséquences sur la base de données disponibles plus rapidement. Elles sont rassemblées dans les rapports de diagnostic (à partir de juillet 2020), dans les baromètres économiques Covid-19 de l'été et de l'automne 2020, et dans les numéros 39 et 40 du Focus de l'IBSA.

Le Mini-Bru 2021 est désormais disponible en version papier (sur commande) ou peut être téléchargé sur le site de l'IBSA.