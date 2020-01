Cette année, cinq communes vont augmenter leur PRI.

Depuis 1993, le PRI a en moyenne augmenté de 25% à Bruxelles tandis que l'IPP a diminué de 5% seulement, annonce l'Echo ce matin. Pas de réel tax shift donc dans les communes de la capitale. "Les Bruxellois paient toujours plus d'impôts. Comment est-ce possible alors que la Région a refinancé les 19 communes avec un budget de transferts qui dépasse 600 millions d'euros par an? Sachant que les recettes au PRI valent environ le double de celles de l'IPP, il aurait fallu diminuer de 35% en moyenne à l'IPP pour avoir un vrai tax shift neutre", explique Emmanuel De Bock.

Le député Défi a calculé les évolutions des impôts locaux dans la capitale et son constat n'est pas très positif pour votre portefeuille : Evere, Berchem, Jette et Uccle ont augmenté les impôts locaux de plus de 50%. Etterbeek est la seule commune dans laquelle les impôts sont en baisse mais la fiscalité y reste plus élevée qu'ailleurs.

Emmanuel De Bock plaide pour une harmonisation régionale. "En augmentant leurs impôts, certaines communes tirent la moyenne régionale vers le haut, pénalisant celles qui faisaient des efforts pour maintenir une fiscalité basse et qui sont lésées dans les clés de financement régional."