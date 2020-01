Les porteurs du projet espèrent convaincre les familles, touristes et sorteurs.

A deux pas de l’effervescence de la Grand-Place, Antonio Ciadamidaro et Brandon se retrouvent dans le calme de la rue des Bouchers. Pleine de couleurs, de super-héros et de boîtes de céréales, la façade de leur enseigne dénote quelque peu. Mais l’effet est voulu : les deux amis lancent ce samedi le premier bar à céréales de la capitale.

Quelques toppings, le nécessaire pour les boissons chaudes et la crème fraîche, Antonio et Brandon règlent les derniers détails de ce projet, né il y a à peine quelques semaines. "On en a eu l'idée en novembre et on a trouvé un local rapidement après. Depuis, on bosse jour et nuit pour que le bar voit le jour", expliquent-ils, fiers de leur établissement.

Aux murs, plus de septante sortes de céréales, dont certaines ne sont pas vendues en Belgique. "Vous pourrez en choisir trois pour composer votre bol, selon vos préférences." Dans la salle, les banquettes s'apparentent à des lits et les Game Boy posées sur chaque table vous ramèneront en enfance. "On vise les familles, les adultes qui veulent retomber en enfance et les touristes", précise Antonio pendant que des ouvriers terminent d’installer l’enseigne.

Près de la cuisine, un chauffagiste jette un dernier coup d’œil à la chaudière. Ce soir, tout doit être prêt pour l’ouverture. "On va d’abord accueillir famille et amis. Et samedi, dès 6h30, on ouvrira officiellement nos portes au public." A cette heure-là, les deux amis espèrent devenir le rendez-vous des sorteurs, après les boîtes de nuit. "On a reçu pas mal de messages de personnes qui voulaient tester le concept ! En sortant de boîte, on a toujours faim et à cette heure-là à Bruxelles, on ne trouve de céréales nulle part ailleurs."