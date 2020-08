Le premier "pumptrack" de la Ville de Bruxelles a été inauguré mardi à l'intersection des rues Dieudonné Lefèvre et Claessens, à Laeken, sur le site Greenbizz, incubateur de projets durables, et de son potager collectif. Un "pumptrack" est un circuit asphalté de bosses et de virages, un terrain jeu pour le vélo, les rollers ou encore la trottinette et les skateboards. Cette nouvelle infrastructure sportive a vu le jour à la suite d'une coopération entre la Ville de Bruxelles , Citydev.brussels, Velosolutions et Bike Your Planet.

"Avec cet espace au cœur de la ville, nous souhaitons créer un lieu de rencontre entre deux mondes distincts: le sport et l'agriculture urbaine. En plus de cette installation sportive pour le grand plaisir des amateurs de la discipline, le site sera végétalisé et permettra des initiations à l'agriculture urbaine, grâce à l'installation de bacs de plantation", a expliqué Benoît Hellings, échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles. "Ce lieu hybride permettra aux enfants de s'essayer aux joies du vélo tout en permettant aux parents d'apprendre les béabas de l'agriculture urbaine et durable".

Les partenaires du projet et les "startups" vertes du quartier encadreront une grande variété d'ateliers de formation pour appréhender la pratique du vélo et de l'agriculture urbaine. L'ensemble de ces activités seront gratuites pour tous.

Le site de ce nouveau "pumptrack" appartient à citydev.brussels, qui a signé une convention d'occupation avec la Ville de Bruxelles. Le bail de deux ans pourra être renouvelé pour deux années supplémentaires.

La piste, construite de matériaux recyclés et complètement démontables, peut être déménagée et réutilisée dans un autre lieu de la capitale.