Trainer dans son bain en sirotant une bière. Tout le monde en a rêvé au moins une fois. Trainer dans son bain de bière, c'est un peu moins envié. C'est pourtant ce que propose Bath & Barley, à 50 mètres des Galeries Royales Saint-Hubert et à 300 mètres de la Grand Place.

"Eau, houblon, orge et levure sont les ingrédients de base de la bière, souligne le centre de spa. Ce sont aussi des ingrédients 100% naturels dotés de nombreuses propriétés bénéfiques".

Le centre d'hydrothérapie joue la carte historique en rappelant qu'au Moyen Âge, on avait déjà compris que la bière n’était pas uniquement destinée à être bue et que se baigner dans les ingrédients utilisés pour le brassage de la bière avait un effet positif sur le corps et l'esprit".

"Les bains de bière sont toujours très populaires en Autriche, en Tchéquie, en Allemagne et en Hongrie, annonce le centre de spa. Ces pays sont non seulement riches d’une grande culture brassicole, mais aussi d’une culture du spa et du bien-être. On y trouve donc de nombreux centres de wellness proposant uniquement des spas à bière. Bien que la Belgique soit l'un des plus grands pays producteurs de bière au monde, la tradition des bains à bière s'est perdue chez nous".

Bath & Barley ouvre ce printemps un luxueux centre de wellness où vous pouvez déguster une bière belge en profitant d'un bain chaud rempli d'orge, de levure et de houblon belge. Afin de compléter l'expérience, il est également possible de manger et boire quelque chose.

Les clients reçoivent des explications sur les bières belges, l'orge et la levure qui sont ajoutées au bain, et peuvent choisir le houblon de leur scrub. Pour ce dernier, les initiateurs travaillent avec la houblonnière belge Forrest Farm de la famille Lagache, 3ème génération de producteurs de houblon, dans le petit village wallon de Warneton. Ils cultivent pas moins de 11 variétés de houblon, chacune ayant ses propres caractéristiques. Bath & Barley a choisi les variétés Hallertau Mittelfruh (subtile et épicée), Cascade (agrumes et pamplemousse) et 7784 (fruitée et exotique). Cette dernière est d'ailleurs une variété sauvage découverte par le producteur dans sa propre houblonnière. Elle a été baptisée 7784, d’après le code postal du village de Warneton. Forrest Farm fournit tout le houblon sous forme de cônes de houblon séché. Ceux-ci sont ensuite broyés pour être utilisés comme scrub. C'est ainsi qu'ils libèrent le mieux leurs arômes uniques et leurs effets bénéfiques.

L'offre standart permet de tirer à tout moment tirer une pils Estaminet du robinet situé à côté du bain mais il est également possible de commander un "beer flight. Il s'agit d'un assortiment de dégustation thématique de trois bières belges spéciales avec food pairing. Pour ce dernier, le centre travaille notamment avec le chocolatier Frédéric Blondeel.

Une visite chez Bath & Barley n’est pas vraiment différant à une visite à un centre de bien-être. Vous prenez rendez-vous pour l'utilisation d'une bain de bière avec la pssibilité de disposer d'une espace privé pour un couple ou pour les groupes allant jusqu'à six personnes.

La session d'une heure pour deux personnes coûte 119 euros. La pils et l'eau comprise.

Bath & Barley: Rue de l’Écuyer 34, 1000 Bruxelles https://www.bathandbarley.com/fr