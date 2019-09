Ce jeudi matin, Statbel, l’office belge de statistique, a publié des chiffres assez éloquents sur l’évolution de l’immobilier en Belgique. La Région bruxelloise, très particulièrement, présente des prix exorbitants et une hausse prononcée par rapport aux années précédentes. Le prix d’une maison mitoyenne augmente ainsi de 10 % en un an, alors qu’il n’augmentait que de 0,7 % de 2017 à 2018. Pourquoi une telle augmentation et qu’est -ce que ça implique ? Décodage.

“C’est énorme.” Pour Nicolas Bernard, professeur à l’Université de Saint-Louis à Bruxelles et expert en politique du logement, la hausse des prix de l’immobilier à Bruxelles est étonnante, “d’autant plus qu’on n’était pas dans une tendance à la hausse.” Selon le professeur, l’accroissement démographique est un premier facteur important. “Chaque année, Bruxelles gagne entre 10 et 15 000 habitants. Ils sont en grande partie issus de l’immigration internationale mais aussi de la natalité.”

Par ailleurs, Nicolas Bernard invoque aussi le changement de système fiscal à Bruxelles. Depuis le 1er janvier 2017, le bonus de logement fédéral a été supprimé et la Région bruxelloise a décidé de supprimer les droits d’enregistrement sur les premiers 175 000 euros à la place. “C’est moins généreux que le système précédant, mais on les touche tout de suite”, explique l’expert. “Les effets de ce nouveau système mis en place il y a plus de deux ans pourraient être visibles maintenant. Cet avantage étant perceptible directement, il pousse probablement à l’achat d’immobilier. Il provoque donc un boom de demande et forcément, un boom de hausse des prix.” Pour lui, il s’agirait donc de l’effet contraire et indésiré de cette aide régionale censée améliorer l’accès à la propriété.

Aujourd’hui, selon les statistiques révélés pas Statbel, une maison quatre façades bruxelloise coûterait, en moyenne, 840 000 euros. Si ce cas précis n’est, d’après notre expert, pas un bon indicateur puisqu’il représente très peu de logements bruxellois, ce prix effroyablement élevé par rapport aux autres régions (325 000 en Région flamande et 236 000 en Wallonie), s’explique notamment par la rareté de l’espace dans la capitale. “Le prix d’une maison dépend du foncier, infiniment plus rare à Bruxelles où on est dans un 161km²”, explique Nicolas Bernard. Par ailleurs, la demande très forte des fonctionnaires internationaux tire les prix de certaines communes vers le haut. “C’est l’effet cascade. Les habitants de ces communes-là vont alors déménager dans une autre avec un meilleur pouvoir d’achat et ainsi de suite.”

Dans les années à venir, les prix continueront-ils donc d’augmenter de la sorte ? “Les gens se disent qu’on est à un moment charnière et qu’il faut absolument acheter. C’est ça qui pousse les habitants à acheter. Mais si les taux remontent, il y aura probablement un ralentissement de la demande et donc des prix. On dépend des taux d’intérêt de l’emprunt hypothécaire.”

“Il faut financer à taux zéro les frais d’enregistrement”, Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d'État au Logement

“Depuis 2000 en effet, le prix des maisons et appartements a quasiment doublé. Le premier facteur de cette hausse reste l’attractivité de la capitale du pays, siège des institutions européennes et internationales. Cette attirance légitime pour Bruxelles crée une progression soutenue du prix du foncier en lui-même. La Région doit développer l’accès au logement par le biais de différents leviers : financer à taux zéro les frais d’actes et des droits d’enregistrement, renforcer la politique d’accès aux crédits du Fonds du Logement, accentuer le régime d’abattement ou encore supprimer les droits d’enregistrement de 1 % sur la constitution d’une hypothèque pour les primo acquisitions.”