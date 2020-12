Le procès d'Olivier De Bock débutera mercredi à 14h devant la cour d'appel de Bruxelles. Le prévenu doit répondre du meurtre de son frère, Yves, commis à Uccle en 2014. En première instance, en avril 2019, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 17 ans de prison. Il a toujours contesté être impliqué dans le décès de son frère aîné.

La cour d'appel entamera les débats mercredi après-midi avec le rapport du dossier et l'interrogatoire du prévenu. Elle les poursuivra jeudi matin dès 09h00 avec l'audition de quatre experts en ADN, puis avec le réquisitoire et les plaidoiries. Si nécessaire, les débats continueront et se clôtureront vendredi matin.

Olivier De Bock, un commerçant ucclois, est prévenu pour avoir volontairement, et avec intention de donner la mort, tué son frère aîné, Yves De Bock. Cet ingénieur âgé de 54 ans avait quitté, le 25 mars 2014, le domicile de son frère, situé rue Victor Gambier à Uccle, pour se rendre à un rendez-vous. Il n'y était jamais arrivé.

Une quinzaine de jours plus tard, le 8 avril 2014, la police de Beersel avait découvert son corps dans un parc jouxtant l'autoroute E19, à hauteur de Lot, dans le Brabant flamand.

Olivier De Bock avait été interpellé le 18 juillet suivant et inculpé pour le meurtre de son frère. Selon l'enquête, le jour de la disparition de la victime, son GSM a activé une borne couvrant la zone où a été découvert le corps. De plus, l'analyse du véhicule de la victime a permis de découvrir des particules de sang séché appartenant à celle-ci et des traces de l'ADN du prévenu sur la ceinture de sécurité du conducteur.