Après les fêtes, cet enseignant de 48 ans ne retournera pas à l’école et ne donnera plus cours dans les deux établissements où il était nommé à Auderghem et à Etterbeek. Le Conseil d’État, mettant fin à une longue procédure, a rejeté la requête en annulation qu’il avait introduite en février 2018, il y a presque trois ans.

Trois ans plus tôt encore, sa directrice avait été informée, par le père et le frère d’une élève mineure, que ce professeur de religion catholique envoyait à l’étudiante des textos inappropriés.