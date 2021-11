Un collectif d'habitants de la place Van Meyel, à Etterbeek, vient de déposer un nouveau recours en annulation devant Conseil d'Etat contre le projet de construction d'une église sur la place. Ces habitants avaient déjà eu gain de cause lors de leur premier recours, contre le même projet. L'administration régionale en charge de l'urbanisme avait retiré son autorisation suite au recours des riverains et de leurs avocats. Fin juillet, la région bruxelloise délivre pourtant un second permis d'urbanisme au projet, mieux étayé, de la Fabrique d'église.