Cela fait depuis 2015 que l’on parle de réaffecter l’ancien internat Victor Horta situé près de Forest National, en IPPJ. Récemment, une nouvelle demande de permis d’urbanisme a été introduite par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est à l’enquête publique du 1er au 30 septembre.

En mars 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait reçu un avis favorable mais les riverains s’étaient opposés au projet. Du coup, elle a introduit une demande de permis modifié. Ce serait la première IPPJ de la Région bruxelloise, la plus petite aussi car elle accueillera 20 garçons et 10 filles. L’échevin de l’Urbanisme de Forest Alain Mugabo explique qu’une série de remarques a été faite suite à une commission de consultation en 2019. "On demandait que le projet soit moins dense, améliore le patrimoine végétal et le bâti. Et qu’il intègre la restauration de la grille de l’entrée en fer forgé. Une réunion publique organisée par la FWB aura lieu le 16 septembre. Après analyse du dossier, on prendra position."

Du côté des riverains, les réactions sont mitigées. Depuis le début, Philippe Strumelle se montre à 100 % contre le projet. Il avait même lancé une pétition il y a quelques années. "C’est un projet complètement fou. C’est délirant de vouloir mettre une IPPJ en agglomération. Moi, je voyais plutôt un espace vert, accessible aux enfants ou encore un projet social. Je n’ai rien contre les IPPJ mais pas en ville, près des écoles." Une riveraine ajoute : "On n’était pas au courant mais on est contre évidemment. Ce n’est pas malin de mettre un centre à moitié fermé devant un arrêt de tram."

Pour Fred, un commerçant du quartier, il n’y a pas de problème à ce que l’institution s’installe à cet endroit. "Ça fait peur aux gens quand on parle d’IPPJ mais je trouve ça très bien." Geert aussi pense qu’elle n’apportera pas de problème dans le quartier. "Pour moi, c’est pareil, il faut bien la mettre quelque part."

La ministre en charge de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny, explique les modifications apportées dans cette énième enquête publique. "Le projet tient compte des réclamations, sur la restauration du patrimoine, la préservation des espaces verts et de l’environnement, notamment la protection d’arbres vénérables, une plus grande attention accordée à la gestion des eaux via la création d’un étang supplémentaire et des zones inondables. Le projet pédagogique vise à inscrire de jeunes Bruxellois dans une trajectoire éducative qui tienne compte de leurs besoins et de leurs ressources afin que leur projet de réinsertion familiale, sociale et sociétale soit un succès."

Pas sûr que cela rassure les riverains les plus frileux…