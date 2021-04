Décidément, on n’a pas fini de parler du méga-projet de mobilité porté par la Région flamande et la ministre de tutelle, Lydia Peeters (Open VLD), de réaménager le ring autoroutier autour de Bruxelles pour le rendre plus fluide et sécurisé. Depuis quelques mois, ce chantier piloté par la dénommée "Werkvennootschaap", le bras armé de l’exécutif flamand dans ce dossier, connaît un coup d’accélérateur. Parmi les grands projets actuellement à l’étude, figure celui qui entend supprimer l’échangeur entre le ring et le boulevard de la Woluwe ainsi que le tronçon de ce dernier reliant le ring et la chaussée de Louvain sur le territoire de la commune de Zaventem (infographie). Pour le dire autrement, la Flandre envisage de supprimer la seule liaison directe et réellement performante entre, d’une part, les communes de l’Est de la Région de Bruxelles-Capitale et, d’autre part, l’aéroport national de Zaventem, les zonings périphériques à celui-ci ainsi que l’accès aux autoroutes vers le nord du pays.

