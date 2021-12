Un couple et leurs 3 enfants âgés respectivement de neuf ans, cinq ans et un an ont été hospitalisés dimanche après-midi pour une intoxication, à leur domicile situé rue de la Vérité à Anderlecht, liée aux gaz émis par la combustion de charbons en intérieur, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Une ambulance a été envoyée vers 16h20 sur les lieux, initialement pour une fillette de 5 ans qui avait fait une chute. Le détecteur CO des secouristes s’est déclenché à leur entrée dans l’appartement. Ils ont en conséquence évacué la famille de 5 personnes et ont ouvert toutes les fenêtres pour ventiler les lieux.

Comme le veut la procédure, les ambulanciers ont appelé les pompiers en renfort. Ces derniers ont découvert un récipient en métal avec des charbons ardents servant à chauffer la salle de bain. Le propriétaire aurait coupé le chauffage en raison d’un défaut de paiement des charges.

Tous les membres de la famille étaient plus ou moins intoxiqués. Ils ont en conséquence tous été transportés à l’hôpital pour une prise en charge médicale.

Walter Derieuw rappelle que les braseros, de même que les barbecues, doivent être réservés à un usage extérieur afin de disposer d’une ventilation suffisante pour dissiper les gaz de combustion et la fumée.