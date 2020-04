Les bénévoles peuvent suivre le tutoriel mis en ligne par le SPF Santé publique.

En pleine période de confinement, le PTB lance une campagne régionale pour confectionner 5000 masques pour le personnel soignant. "Les travailleurs des services publics font un travail exemplaire, mais beaucoup d’entre eux ont peur. Peur d’attraper le virus, mais encore plus peur de le propager auprès de leur famille, leurs collègues et les usagers", explique le député Youssef Handichi.

“Je suis révolté d’entendre leurs témoignages. Ils vont au travail sans protection. Ils ont l’impression d’être oubliés, abandonnés. Ils prennent soin de nous, nous aussi prenons soin d'eux”, réagit le député bruxellois Youssef Handichi. "Le PTB a été contacté par de nombreux membres et sympathisants qui souhaitent apporter leur aide dans cette période difficile. Ces masques ne remplacent en aucun cas les mesures sanitaires, mais sont une protection en plus pour limiter la propagation du virus."

“La crise va encore durer et nous ne pouvons plus attendre. Il y a urgence ! Le personnel des soins est surchargé, nous devons les soutenir. Cela passe aussi par agir là où les travailleurs toujours en fonction, sont le plus en contact avec d’autres. Ils ont droit de travailler dans des conditions de travail sécurisées. Mais c’est aussi un enjeu de santé publique”, précise Youssef Handichi.

Le PTB propose trois mesures d'urgence pour répondre à la crise des masques. Imposer la production de masques dans les entreprises qui peuvent réorienter leur production ; réserver l'importation de masques exclusivement aux pouvoirs publics et réquisitionner le stock de masques chez les marchands et les spéculateurs.

Concernant la campagne de confection de masques, les bénévoles peuvent suivre le tutoriel et les recommandations du SPF Santé publique. "Tous les masques seront lavés avant d'être offerts aux travailleurs. Tout le monde est le bienvenu ! Nous lançons un appel à chaque personne qui sait coudre et souhaite aider à préparer et transporter les kits de matériel. Rejoignez notre campagne. La solidarité peut vraiment sauver des vies", conclut le député.