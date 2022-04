Le PTB Molenbeek vient d'annoncer via un communiqué qu'il interviendra au prochain conseil communal pour que la crise sanitaire "soit gérée en concertation avec les acteurs de terrain et pas de manière autoritaire par la bourgmestre", et par la même occasion, la levée de l'obligation du port du masque dans certaines rues.

“Quel est le sens de cette mesure ?” S’interroge Hind Addi, conseillère communale PTB et médecin généraliste à Médecine Pour Le Peuple Molenbeek : “Cela montre une fois de plus, l'attitude déconnectée de la bourgmestre. Comme plusieurs experts ont affirmé ces dernières 24h, le port du masque en extérieur n’a pas vraiment de valeur scientifique”.

Des membres de la liste se sont rendus sur le marché de la place communale ce matin et "n'ont pas constaté plus de prévention que d’habitude pour inciter les gens à porter le masque".

Hind Addi poursuit: “On va donc à nouveau punir les gens au lieu de leur expliquer pourquoi ce serait important de porter le masque et de réaliser des auto-tests durant cette période de fête. La commune dit que c’est pour protéger les gens, mais on ne protège pas les gens en mettant des amendes.” Cependant, la zone de police confirme qu'aucune amende n'a été dressée à cet effet depuis l'entrée en vigueur du règlement, début du mois, et qu'aucune ne le sera. "Nous n'avons pas adopté un plan d'action répressif", assurent les forces de l'ordre, qui souhaitent faire confiance et sensibiliser la population.

Les marxistes préconisent pour leur part une plus grande consultation des acteurs de terrain. “Depuis le début de la crise sanitaire, la commune n’a pas impliqué ni consulté de manière structurelle les centres de santé et les associations de première ligne afin de mener une politique de prévention efficace et inclusive", conclut Hind Addi.