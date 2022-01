Pour le parti de gauche radicale, il demeure un manque d'alternatives pour les citoyens qui n'ont pu assurer une transition écologique sur leur véhicule. Pour Youssef Handichi (PTB), "c'est une question d’urgence sociale. (…) Le manque d’alternatives à la voiture est tel que de nombreux travailleurs et de familles vont devoir acheter un nouveau véhicule. Mais comment vont faire ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter une nouvelle voiture ? S’endetter, s’appauvrir, perdre leur travail ?” Pour lui, la mesure du ministre Maron (Ecolo) avantage également l’industrie automobile en poussant les automobilistes à renouveler leurs véhicules plus vite.

Le cabinet Maron, quant à lui, met en avant les différentes aides pour aider les personnes plus précaires à financer cette transition. « Nous mettons en place de nombreuses mesures d’accompagnement : Investissements records dans les alternatives (vélo, transport en commun). En 2021, près d’un milliard d’euros ont été investis pour la STIB. »

Ensuite, sur le point écologique, le député PTB critique la norme sur laquelle se base la LEZ. « Ses critères de restriction ne se basent que sur la norme Euro qui ne tient pas compte des émissions réelles des véhicules, notamment les émissions de particules liées au roulement, au freinage et à l’usure des routes. L’agence européenne de l’environnement a notamment calculé que seuls 10% des moteurs diesel Euro6 respectent effectivement leur norme d’émission. » Mais le ministre soutient sa mesure et l’attention sur les Euro 4 qui représentent « 12 % du parc automobile à Bruxelles mais sont responsables de près de la moitié des émissions de particules à l’échappement et d'un quart des émissions d'oxyde d'azote ».

Enfin, pour Alain Maron, « renoncer aujourd'hui n'est pas un bon signal, en particulier pour les très nombreuses personnes qui ont déjà pris les mesures qui s'imposent pour s'adapter aux nouveaux jalons ».

Le texte est au parlement depuis jeudi après-midi, si les chances d’aboutir restent maigres, elles auront au moins l’ambition de rouvrir le débat sur la LEZ et les nombreuses primes qui vont, ou doivent encore venir, et que le PTB réclame. « Il y a toute une série d’alternatives si on veut en finir avec le tout-à-la-voiture. Par exemple le RER, le train S à l’intérieur de Bruxelles, les parkings de dissuasions gratuits et en exemptés des restrictions LEZ, le système Brupass accordé gratuitement aux abonnées des sociétés de transport public de tout le pays, un système de ramassage scolaire, etc. Beaucoup de mesures seraient très efficaces sans demander de gros investissements. Sans elles, on ne fait que s’attaquer aux gens. »