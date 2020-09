Le président de la commission Logement du Parlement bruxellois Petya Obolensky (PTB) demande au gouvernement bruxellois de prolonger le moratoire sur les expulsions domiciliaires. Il mettra cette proposition sur la table lors de la prochaine commission Logement, le 17 septembre prochain. Pour mémoire, le moratoire sur les expulsions domiciliaires s’est terminé le 1er septembre.

"Il est important de prolonger le moratoire jusqu’à la fin de la crise sanitaire mais aussi socio-économique", avance-t-il. "On parle de 300 familles expulsables." Le PTB exige également que les pouvoirs publics trouvent des solutions de relogement pour chaque famille expulsée. "Il faut pour cela impliquer les communes, les CPAS, etc. Il est du devoir des pouvoirs publics de ne pas créer des sans-abri", poursuit l’élu PTB. "Et c’est aussi dans l’intérêt du propriétaire. Si on n’aide pas ces familles, elles ne loueront plus de bien."