Françoise De Smedt en avait déjà parlé hier, lors du débat sur l'octroi des pouvoir spéciaux au gouvernement bruxellois. La cheffe de file du PTB bruxellois précise aujourd'hui sa pensée.

"Les centres sont saturés. Certains ont dû fermer parce qu’ils ne pouvaient pas appliquer les nécessaires mesures de distanciation sociale. Le Samusocial doit trier le public et l’office des étrangers a fermé ses portes, laissant à la rue les demandeurs d’asile qui arrivent. Les témoignages du terrain sont alarmants", relaie Françoise De Smedt. "Pourquoi ne pas réquisitionner des hôtels comme en France ? Une centaine a déjà dû fermer à Bruxelles. Quid des salles de gym comme on l’a fait à Namur ? Il est urgent de créer de l’espace, pas seulement pour pouvoir respecter les mesures de distance, mais aussi pour pouvoir isoler les personnes les plus fragiles et les plus à risque, de manière préventive.”

Le PTB propose également la mise en place d’une coordination régionale des ressources et des besoins du secteur. “Un autre problème majeur est la pénurie : nourriture, bénévoles, matériel de protection. Il faut centraliser au niveau régional quels sont les besoins, mais aussi les ressources disponibles. Bruxelles est riche de gens qui ne demandent qu’à aider, d’associations de terrain, d’ONG et de services para-publics. Comme les Cuisines Bruxelloises qui servaient des milliers de repas pour les écoles, peuvent être réorientées. Il faut pouvoir dispatcher les ressources disponibles et les bénévoles. Mais attention, une condition stricte pour tous les travailleurs et les bénévoles doit être de disposer de matériel de protection adéquat.”