L'arrête ministériel qui acte la décision de l'administration considère ainsi que "la décision viole la loi et lèse l'intérêt général", qu'elle est "contraire au principe de bonne gestion", "qu'en agissant de la sorte, la commune d'Uccle viole ses obligations en matière de respect des principes généraux de l'égalité de traitement, de la non discrimination et de la transparence, tels que prévus par les articles 10 et 11 de la Constitution". En conséquence, "la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil communal d'Uccle approuve les conditions du bail emphytéotique entre la commune d'Uccle et la société anonyme "H" est annulée".