Dans la journée de samedi, les habitants de l'avenue des Ormeaux constataient la présence d'une inscription "Juif" taguée, à la peinture noire, sur un muret, à proximité d'un cabinet dentaire. Les identités des personnes résidant là étaient également taguées, à l'exception d'une, probablement laissée de manière à rappeler ce qu'il s'est passé avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie.

© C.B.

L'inscription "Juif" a depuis lors été effacée. Mais le bourgmestre d'Uccle a été informé. M Boris Dilliès se rendait sur place lundi en fin d'après-midi.

Joël Rubinfeld, de la Ligue belge contre l'antisémitisme, a également été avisé. "Les mêmes inscriptions, a-t-il réagi lundi, que l'on infligeait aux vitrines des magasins appartenant à des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale".

Déjà fin décembre, une inscription similaire avait été taguée à même la chaussée de l'avenue Château de Walzin. Il était écrit, également à la peinture noire, "Juif = Nazi". Cela se passait le 21 décembre 2021 et l'on peut observer, en les comparant, que le scripteur écrivait le "J" exactement de la même façon que samedi à l'avenue des Ormeaux. A-t-on affaire au(x) même (s) individus? Les lieux sont distants d'à peine 400 mètres, via l'avenue Bourgmestre Jean Hérinckx et l'avenue Messidor.

© D.R.

Selon nos informations, un P.-V. a été dressé et le parquet de Bruxelles sera informé. Une enquête est en cours. Des vérifications (caméras notamment) sont prévues. L'équipe antitags de la commune d'Uccle est mobilisée.