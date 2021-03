La certification récompense chaque année les personnes, projets et organisations à l'origine de réalisations significatives dans la conception, le développement et la gestion de bâtiments durables. Situé à Laeken, le quartier Tivoli GreenCity avait obtenu en novembre dernier le score le plus élevé jamais atteint à travers le monde auprès de la certification Breeam. Cette reconnaissance internationale s'est complétée jeudi par une récompense dans la catégorie "Regional Award: Western Europe", lors d'une cérémonie virtuelle.

D'entrée de jeu, l'initiateur du projet citydev.brussels "ambitionnait de développer un nouveau quartier précurseur en matière de développement durable ainsi que de mixité sociale et fonctionnelle en milieu urbain", fait-il savoir dans son communiqué.

Tivoli GreenCity abrite un parc PME, un fablab, un incubateur pour l'entrepreneuriat durable, environ 400 logements passifs et zéro énergie, des commerces de détail, deux crèches et de nombreux espaces de rencontre communs. Le quartier est notamment équipé d'une dizaine de potagers collectifs sur les toits, d'une serre expérimentale, d'une place arborée et des jardins en intérieur d'îlots, ainsi que de 663 places de parking pour vélo et 45 nichoirs pour martinets, moineaux et chauve-souris.